شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض جديد فى درجات الحرارة غدا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة وصلت لمستوى مرتفع الأيام السابقة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، إنه بداية من اليوم انخفضت درجات الحرارة بمعدل درجتين لتصل إلى 36 درجة على أن يواصل الانخفاض غدا وبعد غد لتصل إلى 34 درجة ولكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، حيث ستصل إلى 85% على الوجه البحري وتصل لـ 90% على الوجه القبلي.

وتابعت "شاكر" أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية متاحة الفترة الحالية بعد أن كانت متوقعة على الوجه القبلي الفترة الماضية.