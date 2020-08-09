شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا لوقف هجماته على البشر، حيث فجرت روسيا مفاجأة كبرى بانتهائها من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، وسيتم تسجيله فى 12 أغسطس المقبل، ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم.
في حين تواصل شركات الأدوية الأخرى بعدد من دول العالم سباقها مع الزمن لإنهاء تجاربها على اللقاحات المحتملة، فمنها من أثبت فاعليته في تجارب على الحيوانات، مما يمنحه القدرة على انتقاله للتجارب البشرية، ومنها مازال يحبو فى المراحل الأولى.
ولكن وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية هناك 6 لقاحات تقترب من النجاح.
في هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل أول لقاح لفيروس كورونا ينتظره العالم خلال أيام.
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