شكرا لقرائتكم خبر عن 624 فندقا×21 محافظة.. نصف الطاقة الفندقية فى مصر تحصل على الشهادة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الفنادق المعتمدة رسميا من وزارة السياحة والآثار إلى 624 فندقا بـ21 محافظة علي مستوي الجمهورية، بعد حصولها جميعا على شهادة السلامة الصحية، وهو أكثر من نصف الطاقة الفندقية فى مصر، فيما تواصل لجان الفحص اعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق التى تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وخلال اليومين الماضيين تسلم 13 فندقا بخمسة محافظات هى البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ولازالت الرحلات السياحية تتوافد على محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا و بيلاروسيا وسويسرا، حيث استقبلت مصر منذ بداية يوليو 50 الف سائح دون تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما عادت بعض الافواج الي بلادها وذلك بعد قضائهم اجازة علي شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.

وأشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي لم تؤثر سلبا علي استمتاعهم بوقتهم و بالمناظر الخلابة بهذه المدن.

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كما أشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التي أرسلتها مصر الي كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبري منظمي الرحلات والشركات السياحية.

وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الي بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب الى مصر في رحلات سياحية.