شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: قوة الدولة تقتضى قوة مؤسساتها وتفكيك الكيانات الموازية لجماعات التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية أن تكون الدولة وجميع مؤسساتها قوية، قائلاً: "قوة الدولة تقتضى قوة جميع مؤسساتها وتفكيك أى كيانات موازية لجماعات التطرف".

وأوضح جمعة في تصريحات صحفية، أن العمل على قوة الدولة في مختلف المجالات واجب شرعي ووطني ، فرجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة ، فالأول له دولة تحمله عند الشدائد وتحمي مصالحه في الداخل والخارج ، والآخر لا ملاذ ولا أمان له لا في الداخل ولا في الخارج، بل هو وما يملك عرضة للمخاطر.

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وتابع جمعة:"ومن ثمة كانت حماية الوطن هي حماية للذات ، وواجب على الوطنيين الشرفاء حماية أوطانهم بأنفسهم وأموالهم من كل ما يمكن أن يهدد أمنه وأمانه واستقراره، لأنه يهدد أمنهم وأمانهم واستقرارهم" .

واستطرد وزير الأوقاف:"كما أن الدولة القوية هي الضمانة الوحيدة للقضاء على ظواهر البلطجة وتجارة المخدرات وإقرار الأمن والأمان بين أبنائها ، وهي الضمانة لتحقيق العدل وحماية الضعيف والأخذ بيده حتى يقوى ويصير عضوًا قويًّا فاعلًا في مجتمعه".

واختتم وزير الأوقاف:"الدولة القوية هي الملاذ الذي يلجأ إليه أبناؤها كلما حزبهم أمر في الداخل أو في الخارج ، مما يجعلنا نؤكد وباطمئنان أن من لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلًا ، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان ، وأن خيانة الوطن هي أشد ألوان الخيانة ، وأن عدم الوفاء بحق الوطن جريمة في حق الوطن"