شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذف تقريرا عن أسرة الطيار ضحية طائرة الجونة استجابة لأسرته الكريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مراعاة لمشاعر أسرة الطيار أكرم حصرى قائد الطائرة التي تحطمت منذ أيام بالقرب من مطار الجونة الدولى والذى لقى مصرعه إثر الحادث، حذف الخليج 365 تقريرا كان قد نشر عن الطيار وأسرته من واقع حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ويعتذر الخليج 365 لأسرة الطيار وأطفاله عن نشر صورة آخر محادثة لقائد الطائرة المتوفى، مع أطفاله عبر أحد تطبيقات الفيديو، وعلق عليها بـ"I miss you my babies ربنا يجمعنى بكم على خير".

ويتقدم الخليج 365 لأسرة الطيار الراحل بخالص العزاء.

Advertisements