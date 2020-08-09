شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذف تقريرا عن أسرة الطيار ضحية طائرة الجونة استجابة لأسرته الكريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مراعاة لمشاعر أسرة الطيار أكرم حصرى قائد الطائرة التي تحطمت منذ أيام بالقرب من مطار الجونة الدولى والذى لقى مصرعه إثر الحادث، حذف الخليج 365 تقريرا كان قد نشر عن الطيار وأسرته من واقع حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
ويعتذر الخليج 365 لأسرة الطيار وأطفاله عن نشر صورة آخر محادثة لقائد الطائرة المتوفى، مع أطفاله عبر أحد تطبيقات الفيديو، وعلق عليها بـ"I miss you my babies ربنا يجمعنى بكم على خير".
ويتقدم الخليج 365 لأسرة الطيار الراحل بخالص العزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يحذف تقريرا عن أسرة الطيار ضحية طائرة الجونة استجابة لأسرته الكريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.