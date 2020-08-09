شكرا لقرائتكم خبر عن الكنترولات تبدأ تمكين طلاب الثانوية المتظلمين من الاطلاع على صور كراسات الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الأحد، كنترولات الثانوية العامة تمكين الطلاب المتظلمين من الاطلاع على صور كراسات الإجابة لكتابة الملاحظات فى نموذج معد لذلك.

وشددت الوزارة على أنه تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الاطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الاطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الاجتماعى.

وأكدت الوزارة، أن مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

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