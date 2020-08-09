شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إطلاق برنامج تدريبى للمديرين الماليين بمنشآت الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن بدء برنامج تدريبي مكثف للمديرين الماليين بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالأقصر، عبر تقنية الـ Video Conference، استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التدريبات تركز على تعريف المديرين الماليين بالمنشآت الصحية لمحافظة الأقصر، بـ (دورة إعداد المطالبات بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، كيفية الحفاظ على الأصول الثابتة والموجودات وكيفية إدارتها وتحقيق عائد منها، منهج إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية).

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن التدريب يتضمن أيضًا التعريف بـ (أساليب إدارة الموازنة والاعتمادات المالية المخصصة، فرص الاستثمار المتاحة وكيفية تعظيم الموارد، مقاييس الأداء المالية وكيفية تطبيقها، منهج إعداد الموازنات التخطيطية وتطبيقه، التحول الرقمي ودوره في الارتقاء بالنظام المالي وصولًا لتحقيق الشمول المالي، الاستراتيجية المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية وضمان الالتزام بتطبيقها لتحقيق الاستدامة المالية).

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وأكد الدكتور أحمد السبكي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إدارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بالفكر الإقتصادي مع تطبيق معايير الجودة، وهما أساسا منافسة الهيئة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تطبيق المديرين الماليين لهذه المنشآت الصحية أحدث الممارسات في إدارة الموازنة والاعتمادات المالية المخصصة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، واستغلال فرص الاستثمار المتاحة وتعظيم الموارد، والالتزام بتطبيق الاستراتيجية المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع، والحفاظ على الأصول الثابتة وإداراتها بطريقة جيدة وتحقيق عائد منها.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الهدف من تدريب المديرين الماليين للمنشآت الصحية بالأقصر، هو الاستثمار في القوى البشرية في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والعمل على رفع كفائتهم من خلال التدريب المستمر وفقًا لأحدث الممارسات العالمية بما يضمن تقديم خدمات على مستوى متميز للمنتفعين، بالإضافة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي تماشيًا مع سياسات الدولة التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة المصرية.

يشار إلي أنه تم الانتهاء من تسجيل أكثر من (700ألف) مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وفتح أكثر من ( 182ألف) ملف عائلي حتى الآن للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بها، ويجرى حاليًا العمل على تجهيز وإعداد (8) مستشفيات، و(59) وحدة ومركز صحة طب أسرة لضمهم للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.