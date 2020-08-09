شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بتربية رياضية بنات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان السيد عميد الكلية، حيث يجب على الطالبات الراغبات فى التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات التي يرغبن بها من خلال الرابط التالي :http://tansik.egypt.gov.eg

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان تشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الالكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch.asp

ويجب على الطالبات طباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في التاريخ المحدد في تمام الساعة 8 صباحاً، ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة وهى:

- عدد 2 صور شخصية مقاس 4 ×6 سم

-أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة من البطاقة الشخصية

-شهادات التفوق الرياضى ( فى حالة وجودها ) للحاصلين على بطولات رياضية

-قلم جاف لملأ الملف والاستمارات.

ووضعت الكلية مجموعة من الضوابط و التعليمات للطالبات للتحويل من الكليات غير المتناظرة حيث يتطلب ذلك دفع الرسوم المقررة، وإحضار صورة من بيان نجاح الثانوية العامة للعام الماضى للتأكد من استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية، و كذا إثبات تحقيق الشخصيه، وعدد (2) صورة شخصيه 4×6 ، وقلم جاف لملء الملف والاستمارات.

وتعلن الكلية عن تعليمات اختبارات القدرات الرياضية للطالبات التى يجب الالتزام بها.

- حيث يجب توافر حسن المظهر ( عدم وضع مساحيق على الوجه – تقصير الأظافر )، وعدم ارتداء السلاسل والخواتم والانسيالات، الالتزام بارتداء الملابس الرياضية عند دخول الكلية، الحفاظ على النظام داخل الإختبارات

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- عدم التغيب أثناء فترة الإختبارات حتى لا يلغى الاختبار.

- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطالبات وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات.

- يجب على كل طالبة الالتزام بإحضار الأدوات الشخصية من " زجاجة كحول – زجاجة مياه.

وتتضمن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بنات للعام الدراسي 2020-2021 الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أمراض مزمنة.و يتم التقيم ( لائق أو غير لائق )

- اختبار الطول والوزن، حيث يشترط أن لا يقل طول الطالبة عن 155 سم ويستثنى من هذا الشرط في حالة حصول الطالبة على بطولة الجمهورية في أي نشاط رياضي لعامين سابقين فقط مع تقديم ما يثبت ذلك معتمدا من اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ويقيم ( لائق أو غير لائق )

- اختبار القوام للكشف عن التشوهات القوامية ويقيم ( لائق أو غير لائق )، و إختبار الوثب العريض من الثبات ويشترط الحصول على 30 درجة، و اختبار الجري 600 متر الجلد التنفسي ويشترط الحصول على 30 درجة.

والمهارة (النشاط الذي تختاره الطالبة وفقاً لقدراتها الرياضية أو التي حققت فيها بطولات أو مراكز) ويشترط الحصول على 40 درجة.

- الاختبار الشخصي للتأكد من" النطق – المظهر - السمع – المعلومات العامة - الصوت - إتجاهات الطالبة" ويقيم ( لائق أو غير لائق.

ويتطلب النجاح في الاختبارات حصول الطالبه على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق.

- يجب على الطالبات اللائقات التوجه للفحص الطبي بالقمسيون الطبى العام بجامعة حلوان يومي ( الاثنين و الأربعاء ) من كل أسبوع ويستوجب ذلك الحضور بملابس رياضية (بنطلون + تيشرت + حذاء رياضى".