شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: تحصين 10054 رأس ماشية ضد 4 امراض وبائية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة بشان تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية ، قام أطباء الطب الوقائى بالمديرية بتحصين عدد (6289) راس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية - حمى الوادى المتصدع - النيموباك ) وتحصين عدد (3765) رأس من الماشية ضد مرض "جدرى الضأن – جدرى الماشية – طاعون المجترات الصغيرة" خلال الفترة من 19/7/2020 الى 25/7/2020 ، وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور تم سحب عدد من العينات من خمس مزارع فى نطاق المحافظة للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن برامج تحصين الماشية وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من اجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الامراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تواصل الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة والمحافظات تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية .

وضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة، علاج الحيوانات المصابة، مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملات التوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

وقال التقرير إن هناك إجراءات متبعة فى أى برامج أو حملة التحصين ، التنسيق مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة ، تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين ، او محضر اثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة او شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، ارسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإليكترونى للطب الوقائى واسبوعيا، وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان .