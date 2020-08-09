شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اختبارات القدرات فى الجامعات تسير بشكل منتظم وبلا شكاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إنه يتابع بشكل لحظي أداء طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات للقبول بالجامعات، موضحا أن جميع التقارير الواردة للجنة العليا المشكلة للمتابعة الميدانية لأداء الطلاب لامتحانات القدرات في جميع الجامعات كانت ايجابية جدا ولم ترصد أي شكاوى أو صعوبات

وأضاف عبد الغفار، فى بيان اليوم، أنه وجه رؤساء قطاعات الكليات المعنية بالتواجد داخل الكليات والمتابعة المباشرة لاختبارات القدرات، مؤكدا على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مع التأكيد على الطلاب بضرورة الالتزام بأداء الاختبارات في الموعد المحدد لهم من قِبل مكتب التنسيق لتقليل الزحام بين الطلاب، وأهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تنسيق تام مع رؤساء الجامعات، لأهمية شرح للطلاب القواعد الخاصة بالاختبارات، وتوجيه النصائح لهم قبل أداء الاختبارات، وآليات سداد الرسوم إلكترونيا، ونجحت الجامعات فى تنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان، بعد الكشف على درجات الحرارة، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تحديد مسافات كافية بين الطلاب مراعاةً للتباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات بدأت في الجامعات اليوم السبت الموافق 8 أغسطس على أن تستمر حتى 20 أغسطس، في هذه الكليات:

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية.

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

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وأتاحت الوزارة إمكانية تقدم طلاب الدور الثاني لحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول، على أن يتم التسجيل على موقع مكتب التنسيق.