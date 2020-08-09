أخبار مصر

التعليم العالى: اختبارات القدرات فى الجامعات تسير بشكل منتظم وبلا شكاوى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/16
  • 2/16
  • 3/16
  • 4/16
  • 5/16
  • 6/16
  • 7/16
  • 8/16
  • 9/16
  • 10/16
  • 11/16
  • 12/16
  • 13/16
  • 14/16
  • 15/16
  • 16/16

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اختبارات القدرات فى الجامعات تسير بشكل منتظم وبلا شكاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إنه يتابع بشكل لحظي أداء طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات للقبول بالجامعات، موضحا أن جميع التقارير الواردة للجنة العليا المشكلة للمتابعة الميدانية لأداء الطلاب لامتحانات القدرات في جميع الجامعات كانت ايجابية جدا ولم ترصد أي شكاوى أو صعوبات

 

وأضاف عبد الغفار، فى بيان اليوم، أنه وجه رؤساء قطاعات الكليات المعنية بالتواجد داخل الكليات والمتابعة المباشرة لاختبارات القدرات، مؤكدا على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعات، لمنع انتشار بين الطلاب، مع التأكيد على الطلاب بضرورة الالتزام بأداء الاختبارات في الموعد المحدد لهم من قِبل مكتب التنسيق لتقليل الزحام بين الطلاب، وأهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

 

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تنسيق تام مع رؤساء الجامعات، لأهمية شرح  للطلاب القواعد الخاصة بالاختبارات، وتوجيه النصائح لهم قبل أداء الاختبارات، وآليات سداد الرسوم إلكترونيا، ونجحت الجامعات فى تنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان، بعد الكشف على درجات الحرارة، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تحديد مسافات  كافية بين الطلاب مراعاةً للتباعد الاجتماعي. 

 

الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات بدأت في الجامعات اليوم السبت الموافق 8 أغسطس على أن تستمر حتى 20 أغسطس، في هذه الكليات:

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية.

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية .

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

Advertisements

 

وأتاحت الوزارة إمكانية تقدم طلاب الدور الثاني لحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول، على أن يتم التسجيل على موقع مكتب التنسيق. 

490942fd-82b0-4f5d-b96d-00d0ddb9b80f

 

 

dccc4c15-3104-476a-8133-502ce573d597

 

c733e9cc-dfc7-4cc1-a100-6c51e8c04bf2 (1)

 

aa459cf6-f8fa-4a69-a813-df54a467fb2e

 

e542ddc6-7e1c-4531-b888-f9eeb9b4d1a6

 

c733e9cc-dfc7-4cc1-a100-6c51e8c04bf2

 

f1b67640-44a3-4ef5-a29b-628f72841c2b

 

dc236859-67da-42cb-8c9d-f9e551fda030

 

b1e3ab64-3835-4540-8709-a7618b76fd0f

 

7a723983-577c-4551-b13b-42d0bb71458c

 

1e9484d9-b797-4b59-aaf9-4d97344cbf26

 

bb169c0a-4662-4f3c-a641-1dccf3d788cb

 

4d354d13-d3a7-43d3-a0c8-d90cb7ffed58

 

9019595a-f0ca-4756-9904-50aa91c2970c

 

90c2a616-3630-4bf4-a26a-8a6d7f7f0d2a

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم العالى: اختبارات القدرات فى الجامعات تسير بشكل منتظم وبلا شكاوى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا