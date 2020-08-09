شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 346 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 299 ألف عاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفى مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج وغيرها، والتى تصل إلى 346 مليون و 806 آلاف جنيه ، لنحو 299 ألفا و 530 عاملا يعملون فى 3393 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفى مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 207 ملايين 657 ألف جنيه ، لـ 199 ألفا و924 عمال يعملون فى 3195 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا ، يعملون فى 97 منشأة ، كما تم صرف 40 مليون و 447 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا ، يعملون فى 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

وفى سياق متصل أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 137 شاباً منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 171 شابا.

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وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 625 عاملا بإجمالى 622 ألف جنيه ، كما تم صرف 3 منح مولود لـ 3 عمال ، ومنحة زواج لعامل آخر ، فى إطار رعاية تلك الفئة إجتماعياً وصحياً .

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية ، أشار فيه إلى أنه خلال يوليو الماضى قامت المديرية باستخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون فى نطاق المحافظة، وتجديد التراخيص 3 تراخيص لآخرين .

وأوضح مدير المديرية أنه تم قياس مستوى مهارة 30 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة لنفس العدد خلال الشهر الماضى من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وأشار عبد الراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 258 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير محضرين ، فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 68 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد أسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية .

وأضاف أن المديرية قامت تلقت 377 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 132 منها ودياً فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 15 شكوى ، وتبقى 230 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .