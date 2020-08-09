"القوى العاملة": صرف 346 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ299 ألف عاملا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليًا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج ، وأخري، والتى تصل إلى 346 مليون و 806 آلاف جنيه، لنحو 299 ألفا و530 عاملًا يعملون في 3393 منشأة متضررة، بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير، في بيان اليوم الأحد، إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام )، تم صرف 207 ملايين 657 ألف جنيه، لـ 199 ألفا و924 عمال يعملون في 3195 منشأة.

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أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا ، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 40 مليون و 447 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا ، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان"، أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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