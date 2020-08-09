بالرابط.. الأزهر يبدأ تلقي طلبات المدرسين والوعاظ للابتعاث للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تلقي طلبات المدرسين والوعاظ الراغبين في التقدم للمسابقة العامة للإيفاد للعام 2020/2021، وحتى السبت الـ 22 من أغسطس الجاري.

واشترطت الإدارة المركزية بالمجمع في المتقدمين للمسابقة أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني أو في عمل يكسبه خبرة فيما يسند إليه من أعمال بالخارج حسب الأحوال في ظل التخصص المطلوب، وألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن 85%، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا.

ويشترط في المتقدم أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده الأزهر في كل مسابقة، وألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها، أو إجازة بدون مرتب، وأن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة تعاقده السابقة بالخارج، وألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المستعارة.

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ويشترط في المتقدم لمسابقة الابتعاث بالخارج، ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق، وألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات (التحريرية - الشفوية) والمقابلات الشخصية التي تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض.

ويمكن لوعاظ ومدرسي الأزهر الراغبين في التقدم لمسابقة الابتعاث بالخارج، تسجيل بياناتهم على الرابط التالي:اضغط هنا

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