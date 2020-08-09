شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء اختبارات محفظى القرآن الكريم فى قطاع المعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد 9 أغسطس، لعقد الاختبارات محفظى القرآن الكريم ، بمناطق القليوبية والشرقية بإجمالي 75 متقدم للاختبارات .

كما تم تحديد يوم الاثنين 10 أغسطس موعد لمناطق القاهرة والدقهلية والبحيرة بإجمالي 74 متقدم للاختبارات ، ويوم الثلاثاء 11 أغسطس لمناطق الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والاسماعيلية بعدد 74 متقدم للاختبارات ، كما تم تحديد يوم الأربعاء 12 أغسطس موعد لمناطق الجيزة وبنى سويف والفيوم بعدد 76 متقدم للاختبارات، ويوم الخميس 13 أغسطس لمناطق مطروح ودمياط والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا واسوان والوادي الجديد 76 متقدم للاختبارات، ويوم السبت 15 أغسطس لمناطق الأقصر والسويس والتخلفات بعذر مقبول ويبلغ عدد المتقدمين 41.

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وتبدأ الاختبارات من الساعة الثامنة صباحا، فى مقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الازهرية ، مع الالتزام بتطبيق الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا .