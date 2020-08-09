شكرا لقرائتكم خبر عن عاشق للإسكندرية وفلسطين.. آخر ما كتبه قائد طائرة الجونة قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجول ”الخليج 365” فى الحساب الشخصى لـ"أكرم حصرى" قائد الطائرة الشراعية الذى لقى مصرعه منذ قليل، إثر تحطم طائرة بالقرب من مطار الجونة الدولى، والذى أظهر من خلاله عشقه لعروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية، ومناصرته للقضية الفلسطينية.

ويبدو أن أكرم حصرى كان عاشقاً لركوب الطائرات الشراعية منذ فترة طويلة، فمين حين لآخر يشارك متابعيه وأصدقائه بمقطع فيديو أو صورة لطائرة رياضية عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك.

وكان آخر ما نشره قائد الطائرة المتوفى، صور من محادثة خاصة مع أطفاله عبر أحد التطبيقات، والتى يظهران فيها وكأنهما فى مكان بعيد عن مصر، بسبب الرسالة التى تركها لهم على المنشور "I miss you my babies ربنا يجمعنى بكم على خير".

وكان يحرص حصرى، على مشاركة أصدقائه بالكثير من المنشورات الترويجية لمصر، والتى كان آخرها، مجموعة صور نادرة لمدينة الإسكندرية فى فترة 1839 إلى 1940، والتى أبرزت معالم المدينة الساحلية بشكل كبير، بالإضافة إلى مشاركته منشورات لدعم القضية الفلسطينية باستمرار.









وفور إعلان وفاة أكرم حصرى، وسرعان ما تحول حسابه لحائط لاستقبال التعازى من أصدقائه ومتابعيه بشكل كبير.

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وأعلنت محافظة البحر الأحمر، سقوط طائرة شراعية خاصة من طراز أبولو فوكس، بمنتجع الجونة، تقل على متنها شخصين فقط "قائدى الطائرة" كانا يقومان برحلة تجريبية.