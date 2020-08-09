شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة السلع " تفض اليوم مظاريف مناقصة توريد زيت الطعام لـ" التموين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد مظاريف الشركات التي تقدمت للمشاركة في المناقصة رقم 2 لسنة 2020/2021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد على ان يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2020 .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم إعداد خطة لتطوير الشركات التابعة ومنها شركتى "قها وأدفينا" لتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لهم، وأيضا تطوير خطوط الإنتاج بشركات الزيوت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل زيادة معدلات الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستراتيجية، الأمر الذى سيعمل على تحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وتعاظم دور هذه الشركات فى ظل تنامى السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لشركتى "قها وإدفينا"، وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، كما يهدف التطوير إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربى والدولى وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.