شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالكويت تبدأ فى تلقى أوراق الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر السفارة المصرية بمنطقة الصديق بمحافظة حولى الكويتية، الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، فى تلقى أوراق الاقتراع المرسلة من الناخبين عبر البريد المستعجل.

وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد أعلن انتهاء السفارة من جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي سيتم إجراؤها للمصريين في الخارج خلال يومي 9 و10 أغسطس الجاري للجولة الأولى، ويومي 6 و7 سبتمبر المقبل في حالة الإعادة.

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ودعا القوني جميع المصريين المقيمين في الكويت للمشاركة، موضحاً أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق بالإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي.



وفيما يتعلق بطريقة التصويت، أوضح أنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سيكون الأدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال البريد المستعجل لكل ناخب على حده؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومنعا للاختلاط خلال عملية التصويت.