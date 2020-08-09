شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالكويت تبدأ فى تلقى أوراق الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر السفارة المصرية بمنطقة الصديق بمحافظة حولى الكويتية، الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، فى تلقى أوراق الاقتراع المرسلة من الناخبين عبر البريد المستعجل.
وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد أعلن انتهاء السفارة من جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي سيتم إجراؤها للمصريين في الخارج خلال يومي 9 و10 أغسطس الجاري للجولة الأولى، ويومي 6 و7 سبتمبر المقبل في حالة الإعادة.
ودعا القوني جميع المصريين المقيمين في الكويت للمشاركة، موضحاً أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق بالإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي.
وفيما يتعلق بطريقة التصويت، أوضح أنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سيكون الأدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال البريد المستعجل لكل ناخب على حده؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومنعا للاختلاط خلال عملية التصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة مصر بالكويت تبدأ فى تلقى أوراق الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.