شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة المتظلمون على النتيجة يطلعون اليوم على كراسة الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح اليوم الأحد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة 2020 المتظلمين الاطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترولات.

وأكدت الوزارة، أن مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

وأوضحت يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية: "وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

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وشددت يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع، كما يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

وأكدت على أنه إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل، كما تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.