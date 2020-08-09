شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: لأول مرة.. تشغيل أنفاق قناة السويس 24 ساعة بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تقرر تشغيل جميع أنفاق قناة السويس الأربعة، وهما نفقان تحيا مصر بالإسماعيلية، ونفقان 3 يوليو ببورسعيد، بداية من اليوم الأحد 24 ساعة لأول مرة منذ افتتاح الأنفاق، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يعمل 24 ساعة، على أن يتوقف التشغيل بشكل جزئى أيام السبت والأحد والاثنين لمدة 6 ساعات فقط من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير.

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أضاف الفريق أسامة ربيع، فى بيان له، أن أنفاق قناة السويس كانت تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مشيرًا إلى أنه كانت فى الفترة الأخيرة، تتغير مواعيد عمل الأنفاق حسب مواعيد الحظر، فى أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بربط سيناء بالوادى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتى القناة و خدمة المشروعات التنموية بالمنطقة.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد شهد يوم الخميس، احتفالية الهيئة بمرور خمس سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الخطوط الملاحية وكوكبة من الشخصيات العامة وذلك بمقر المارينا الجديد شرق القناة.