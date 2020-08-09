كورونا في 24 ساعة| تخوف من ارتفاع الأعداد وشرط تعافي العالم من الفيروس وأعراض جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة.
وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن إنتاج لقاح لأي فيروس يأخذ فترة طويلة تمتد إلى عام ونصف أو عامين، لكن مع أزمة فيروس كورونا أصبح هناك جهود مكثفة أكثر من المعتاد وكثير من الدول أجرت بحوث ومن بينها مصر.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح يتم التوصل إليه لمرض كورونا كسلعة عامة للجميع.
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