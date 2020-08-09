حدث ليلاً| زيادة جديدة في إصابات كورونا وبيانات تكشف تفاصيل دمار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة.

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عضو لجنة الفيروسات: معدلات التعافي من فيروس كورونا في مصر وصلت لـ50%

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العلمية للفيروسات التنفسية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي تقل كثيرًا وأصبحت الأرقام تتراوح ما بين 100 إلى 200 حالة.

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استقرار نسبي| دول "آسيا" تتصدر الإصابات والوفيات عربيًا .. و"أفريقيا" الأقل انتشاراً

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و30 ألفًا و364 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 18ألفًا و 887 حالة.

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"ما حدث أشبه بتسونامي".. لبنانيون عن انفجار مرفأ بيروت

قال غالب حاطون، مواطن لبناني، إنه يبحث عن جثمان ابن عمته عماد شفيق زهر الدين والذى يبلغ من العمر 44 عام، منذ 5 أيام ولكنه دون جدوى، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات "DNA"، من كافة الأشلاء التى اشتبهوا في أنها تعود للمفقود، ولكن نتائج التحاليل لم تظهر بعد.

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ممرضة لبنانية تكشف كواليس إنقاذ 3 أطفال رضع عقب انفجار مرفأ بيروت

كشفت الممرضة اللبنانية باميلا زينون، عن كواليس إنقاذ 3 أطفال من انفجار مرفأ بيروت.

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غادة والى: رصدنا 9 آلاف موقع إباحي يستغل الأطفال جنسيًا من مارس حتى يونيو

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن السكرتير العام للأمم المتحدة داعم جدا للمرأة بشكل عام في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هناك 3000 موظف حول العالم ومنفذ برامج في 103 دول بالتعاون مع الحكومات.

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سفير مصر بلبنان: " 200 ألف وحدة دمرت بسبب انفجار مرفأ بيروت"

قال الدكتور ياسر علوى، سفير مصر بلبنان، إن هناك ثلاث مصريين استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت، وتردد عشرات المصابين على المستشفى.

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نيوزيلندا.. مرور مئة يوم دون انتقال كورونا

قال مسؤولو الصحة في نيوزيلندا اليوم الأحد، إن مئة يوم مرت دون أن تشهد البلاد أي حالة انتقال محلي معروفة لمرض كوفيد-19.

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قتل 150 وأصاب الآلاف.. ناسا تكشف حجم الدمار بعد انفجار بيروت

كشفت صور خاصة بفريق التصوير والتحليل المتقدم السريع (ARIA) التابع لوكالة ناسا الأميركية، بالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة، الحجم المحتمل للضرر الناجم عن الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري.

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مكسيكيون يروون حكايات الموت وخسارة الأحباء بسبب كورونا

طال كوفيد-19 المكسيكيين بطرق عديدة، من خسارة أحباء بشكل مفاجئ والوقوف وجهًا لوجه أمام الموت والكفاح لإنقاذ آخرين والقلق على المستقبل.

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