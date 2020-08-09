"40 متر بـ43 ألف جنيه".. الإسكان تُعلن تفاصيل حجز 3401 قطعة أرض مقبرة بالقاهرة الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تفاصيل كراسة شروط حجز 2649 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و(752) قطعة أرض مقبرة للمسيحيين بإجمالي (3401) قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أنه سيتم إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق) بنظام حق الانتفاع، على أن يتم التقدم للحجز خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف غنيم، في بيان اليوم، أنه بالنسبة لشروط الحجز، يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً اعتبارياً( شركة - مؤسسة)، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض (له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة، وأن يكون المتقدم للحجز من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق) على أن يقوم بتقديم ما يثبت ذلك "إخطار تخصيص أو محضر استلام أو عقد ملكية وحدة أو قطعة أرض" بشرط عدم وجود مستحقات مالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف طالب الحجز تحت أي مسمى.

وتابع: يلتزم المتقدم للحجز بتقديم شهادة حديثة من جهاز المدينة المختص بالموقف المالي والعقاري على قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة له بالمدينة، ويقر الحاجز أنه في حال تقديمه لأي بيان على غير الحقيقة بأنه يكون في هذه الحالة مرتكباً للجريمة المعاقب عليها بقانون العقوبات المادة 215، وكذا يعاقب كل من ساعد في الإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة بالمادتين 40 و41 من قانون العقوبات، ويتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية بعد قيام الجهاز بفحص الطلبات واستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط وإعلان النتيجة بلوحة إعلانات الجهاز وكذا موقع الجهاز الإلكتروني وموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم تنطبق الشروط أو لم ترسُ عليهم القرعة.

وبالنسبة للشروط العقارية، أوضح المهندس غنيم، أنه يتم تسليم قطعة أرض المقبرة لمن رست عليه القرعة أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية بتوكيل خاص بالإدارة فقط في الموعد المحدد لتسليم أرض المقابر الذي سيتم الإعلان عنه، وبموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بالجهاز وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصا محدد الغرض (إدارة فقط) ولا يتضمن البيع أو التنازل لنفسه أو للغـير عن قطعة أرض المقبرة ويحفظ في ملف العميل.

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وأشار رئيس الجهاز، إذا لم يقم المتقدم للحجز استلام قطعة أرض المقبرة خلال الفترة المحددة بجدول الاستلام المحدد من الجهاز يعد ذلك عدولاً عن الحجز، ويعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، كما تعد جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة للمتقدم للحجز منتجة لآثارها القانونية طالما كانت مرسلة على عنوانه المدون باستمارة بيانات حجز المقبرة، ويلتزم المتقدم للحجز في حال تغيير محل إقامته عن الوارد في استمارة الحجز بإخطار جهاز المدينة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبر ما يوجه إليه على عنوانه السابق صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.

وبالنسبة للاشتراطات المالية، أضاف، أن مساحة قطعة الأرض مقبرة 40 مترا تحت العجز والزيادة، وقيمة مقابل الانتفاع للمتر المربع 1090 جنيه والقيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة بمساحة 40 مترًا هي 43600 جنيه بجانب المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء ووديعة الصيانة، ويلتزم المتقدم للحجز بسداد المبالغ التالية: دفعه الحجز بمبلغ 10 آلاف جنيه عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، ومبلغ (33600) جنيه باقي قيمه المقبرة، و5 آلاف جنيه قيمه وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، وسداد 1% مصاريف إداريه و0.5% مجلس أمناء.

وأكد غنيم أنه في حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء، وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

وأشار إلى أنه يتم إلغاء التخصيص بناء على طلب الطرف الثاني، أو عدم الالتزام بسداد المستحقات في التوقيتات المحددة بالكراسة في الشروط المالية، أو تغيير الغرض المخصص من أجله قطعة أرض المقبرة، أو التصرف في أرض المقبرة للغير أو ثبوت التنازل عن حق الانتفاع بها أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، وكذا عدم الاستلام في التوقيتات المحددة، ومخالفة الشروط أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذا الأحكام الخاصة لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تخصيص 1855 قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و526 (قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، وتخصيص 397 ( قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(113) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة العبور، وتخصيص (397) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(113) ( قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة الشروق.