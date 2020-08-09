شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..بدء أعمال المراجعة والرصد للشهادة الثانوية الأزهر بعد انتهاء التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدء كنترولات الثانوية الأزهرية اليوم الأحد، أعمال المراجعة والرصد بعد الانتهاء من مواد الشهادة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية خلال أيام، حيث تبدأ أعمال الدور الثانى يوم 12 سبتمبر القادم.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

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كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية كانت 635 لجنة عامة بكافة المحافظات ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى.

وكان قد تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.