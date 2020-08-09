شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير منتجات الخضراوات والفاكهة يوميا فى المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد شركات المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الخضراوات والفاكهة يوميا لتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ، كما تقوم الوزارة بتوفير السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار إلى أن شركتى الجملة " العامة والمصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى لكافة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تموينى "بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية "ويتم صرفها للمواطنين.

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وشدد المصيلحي ، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي ، قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.