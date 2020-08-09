شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصريون في الخارج يختارون «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى يومى الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجارى.

وقالت فى بيان، السبت، إن تصويت الناخبين فى الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق أن سجل نفسه فقط خلال الفترة التى أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمى إليها، ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأى الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

كانت وزارة الخارجية قالت فى بيان سابق، إنه اتصالاً بدعوة المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يومى 9 و10 أغسطس، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ، قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة بنشر فيديو تعريفى بالخطوات التى حددتها الهيئة الوطنية لتصويت المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى لبعثاتنا فى الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية فى مختلف الدول إلى بعثاتنا الدبلوماسية.

إلى ذلك، وبناء على طلب الهيئة قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس بما يتناسب والتوقيات التى حددتها الهيئة وفقاً للجدول الزمنى والإجرائى لانتخابات مجلس الشيوخ، فضلًا عن تشكيل اللجان الفرعية بالخارج فى 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة، كما تم موافاة بعثاتنا فى الخارج بالقواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين المقيمين خارج مصر فى مجلس الشيوخ 2020.

وفى السياق نفسه، تم تشكيل غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أى صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أى شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

وفى إطار الاستعداد لانطلاق التصويت قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة فى التصويت خارج مصر.

وأوضحت أن الوزارة أعدت غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص البريد الإلكترونى ‪ [email protected]، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210.

Advertisements

ولفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة متابعة تطبيق «كلم مصر» الإلكترونى الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، إذ إنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت فى الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع. وأضافت الوزيرة أن منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى ستشهد أيضًا نشر كل الفيديوهات التعريفية بعملية تصويت المصريين بالخارج، والملصقات التفاعلية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى الروابط المهمة التى تهم الناخبين والمتاحة على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.

كما دعت مكرم، مجددًا جموع المصريين فى الخارج بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، وقالت: «إن المصريين بالخارج دائمًا يلعبون دورًا مهمًا وبارزًا فى كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يومًا عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، وها نحن أمام استحقاق دستورى آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصرى الذى يأتى تشكيله مهما فى المرحلة الراهنة».