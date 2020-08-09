لليوم الثانى.. طلاب الثانوية العامة يواصلون أداء اختبارات القدرات بالجامعات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل كليات الجامعات الحكومية اليوم الأحد، إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وذلك لليوم الثانى على التوالى، فى الكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح أمس السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 56 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

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وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.