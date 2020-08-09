شكرا لقرائتكم خبر عن "شارك وأنت مطمئن".. كيف ستتم الانتخابات فى ظل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج ويليها انتخابات المصريين فى الداخل يومي ١١-١٢ أغسطس، وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع باقى مؤسسات الدولة للقيام بعدد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين فى الانتخابات والتى يرصدها الخليج 365 فى نقاط:

١- العمل على توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.

٢- تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.

.

Advertisements

٣- التأكيد على وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

٤- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف أثناء دخول اللجان الانتخابية

٥- العمل علي تقليل أعداد الناخبين امام لجان الاقتراع والتنسيق في عملية الدخول والخروج من اللجان لمنع اي تزاحم