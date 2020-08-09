"شارك وأنت مطمئن".. كيف ستتم الانتخابات فى ظل فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج ويليها انتخابات المصريين فى الداخل يومي ١١-١٢ أغسطس، وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع باقى مؤسسات الدولة للقيام بعدد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين فى الانتخابات والتى يرصدها الخليج 365 فى نقاط:
١- العمل على توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.
٢- تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.
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٣- التأكيد على وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.
٤- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف أثناء دخول اللجان الانتخابية
٥- العمل علي تقليل أعداد الناخبين امام لجان الاقتراع والتنسيق في عملية الدخول والخروج من اللجان لمنع اي تزاحم
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