شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بورسعيد» تدعو المواطنين إلى الالتزام باحترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة في بورسعيد، أهالي المحافظة إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد «أبوهاشم»، في بيان، مساء السبت، بالنجاح الذي تحقق في مواجهة الوباء والانخفاض الملحوظ في إعداد الإصابات الجديدة، داعيًا إلى الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطهير الأيدي والأسطح.

وناشد وكيل وزارة الصحة أهالي بورسعيد بضرورة الحذر نظرا لأن «المرحلة التي نمر بها الآن هي مرحلة الترقب، وتحتاج إلى مزيد من الحرص الشديد».