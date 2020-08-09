شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بورسعيد» تدعو المواطنين إلى الالتزام باحترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة في بورسعيد، أهالي المحافظة إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشاد «أبوهاشم»، في بيان، مساء السبت، بالنجاح الذي تحقق في مواجهة الوباء والانخفاض الملحوظ في إعداد الإصابات الجديدة، داعيًا إلى الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطهير الأيدي والأسطح.
وناشد وكيل وزارة الصحة أهالي بورسعيد بضرورة الحذر نظرا لأن «المرحلة التي نمر بها الآن هي مرحلة الترقب، وتحتاج إلى مزيد من الحرص الشديد».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,314
-
تعافي
51,672
-
وفيات
4,992
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة بورسعيد» تدعو المواطنين إلى الالتزام باحترازات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.