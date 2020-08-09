شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إدراج كمامات قماش بحقيبة مستلزمات كورونا الطبية للمعزولين منزليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إدراج كمامات قماش داخل حقيبة المستلزمات التى يتم توزيعها طبقًا لمنظومة التقصي والحصر لشجرة المخالطين على المعزولين منزليا ممن هم مصابين بفيروس كورونا .

وكانت وجهت وزيرة الصحة والسكان بوضع منظومة جديدة لتوزيع المستلزمات من خلال إسنادها إلى شركات مخصصة للتوزيع لضمان وصول كافة المستلزمات كاملة إلى المنشآت الصحية، كما وجهت بتطوير كافة مخازن الأدوية والمستلزمات ووضع نظام للتكويد والميكنة والتخزين بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت برفع كفاءة الأماكن الإدارية من خلال تطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي وتوفير زي موحد لائق لكافة العاملين بالتموين الطبى على مستوى الجمهورية وتطوير بيئة العمل، ووجهت بالانتهاء من كافة تلك الأعمال فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الوزيرة وجهت باستحداث منظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أى احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات، ومنها الاحتياجات الأفريقية، وذلك من خلال وضع قوائم تشمل كافة المستلزمات بداية من الخيوط الجراحية وحتى آلات العمليات، حيث يتم تحديث تلك القوائم بشكل دوري من خلال منظومة تصبح جزءًا أساسيًا من إدارة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان.

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ووجهت بالتوسع في مخازن التموين الطبي لتغطية كافة مناطق ومحافظات الجمهورية من خلال نظام تشغيل موحد وربطه بإدارة ومخازن التموين الطبي التابعة للوزارة، كما وجهت بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة من خلال متابعة آلية الاستهلاك والصرف ومؤشرات الأداء والتشغيل فى المستشفيات، وانعكاس ذلك على خدمة المواطنين وتلبية كافة الاحتياجات وبما يخدم أنشطة وزارة الصحة ومبادرات الصحة العامة.