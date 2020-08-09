شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لمحافظ الغربية للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية ومبيت قوات التأمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولات تفقدية على المقار الانتخابية ومقار مبيت قوات تأمين انتخابات مجلس الشيوخ للتأكد من جاهزيتها. بدأت الجولة، مساء السبت، بتفقد مدرسة الجلاء الثانوية بنين، ومدرسة التربية الفكرية بمجمع الجلاء التعليمي، ومدرسة الرسالة الخاصة بمدينة طنطا. ثم تفقد محافظ الغربية مدرسة محمد فريد الابتدائية، ومدرسة عبدالفتاح علم ببلقينا، ومدرسة صقر قريش الابتدائية، ومدرسة صقر الأساسية بمدينة المحلة. واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدرسة دلبشان الابتدائية بكفر الزيات، ونادى سمنود الرياضي، ومدرسة معاذ بن جبل الابتدائية بمدينة بسيون. وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة متطلبات قوات التأمين، وووجه رؤساء والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ ومراجعة المقار الانتخابية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية. رافق المحافظ خلال الجولة وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة. Advertisements جولة مفاجئة لمحافظ الغربية للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية ومقار مبيت قوات التأمين استعداد لانتخابات مجلس الشيوخ جولة مفاجئة لمحافظ الغربية للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية ومقار مبيت قوات التأمين استعداد لانتخابات مجلس الشيوخ الوضع في مصر

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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