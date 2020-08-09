- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط في المحلة من السكان (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، إخلاء عقار آيل للسقوط من 6 طوابق من جميع سكانه بشارع متفرع من شكري القوتلي بالمحلة.
وتم إخلاء جميع السكان حفاظا على أرواحهم بعد اكتشاف وجود تشققات في المبنى.
وتوجهت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة، وأقرت إزالة العقار حتى سطح الأرض لما به من تصدعات تهدد بسقوطه وتمثل خطورة شديدة على السكان.
وطالب المحافظ اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، بفصل كافة المرافق الموجودة بالعقار(كهرباء وغاز ومياه)، وتسليمه لمقاول الهدم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,314
-
تعافي
51,672
-
وفيات
4,992
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغربية يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط في المحلة من السكان (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.