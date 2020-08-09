شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط في المحلة من السكان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، إخلاء عقار آيل للسقوط من 6 طوابق من جميع سكانه بشارع متفرع من شكري القوتلي بالمحلة.

وتم إخلاء جميع السكان حفاظا على أرواحهم بعد اكتشاف وجود تشققات في المبنى.

وتوجهت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة، وأقرت إزالة العقار حتى سطح الأرض لما به من تصدعات تهدد بسقوطه وتمثل خطورة شديدة على السكان.

وطالب المحافظ اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، بفصل كافة المرافق الموجودة بالعقار(كهرباء وغاز ومياه)، وتسليمه لمقاول الهدم.

عاجل محافظ الغربية يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط بالمحلة من السكان

عاجل محافظ الغربية يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط بالمحلة من السكان

عاجل محافظ الغربية يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط بالمحلة من السكان