شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء " توضح القواعد الخاصة بتشغيل خلايا الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أنه من الضروري أن يتم توعية المواطنين بالمعلومات التى تسمح بدعم انتشار نظم الخلايا الشمسية الصغيرة بعد تطوير القواعد الخاصة بنظام صافي القياس ، حيث تم تحديد قدرة 300 ميجاوات يتم التعاقد عليها بنظام صافي القياس مع تخصيص 125 ميجاوات من اجمالي القدرات المسموح بها بهذا النظام للمحطات ذات القدرات الأقل من أو تساوي 500 كيلو وات.

وأكد الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على دعم كل من المستهلكين والشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية فقد تم اتاحة البيانات الخاصة بالقدرات المركبة فعلياً والمسموح بتركيبها بنظام صافي القياس في النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع، وسوف يتم تحديث البيانات المنشورة بشكل دوري.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز بشارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]،او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، حيث تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.