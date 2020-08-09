تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ فى 14 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت محافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراءها الثلاثاء والأربعاء، ويعرض ”الخليج 365” إجراءات محافظة الجيزة لاستقبال انتخابات الشيوخ. 1. تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية. 2. إعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين. 3. عدد الأصوات بالجيزة 5689401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب . 4. توفير مقاعد كافية بالمدارس ويتم وضعها لتطبيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين. 5. تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة . 6. إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم. 7. وجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية. 8. مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس . Advertisements 9. التأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة . 10. توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين. 11. توافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ بكل اللجان. 12. عمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان. 13. توفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائي باللجان. 14. نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ . ودعا محافظ الجيزة المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التى تحققت على أرض مصر مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها فى انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .

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