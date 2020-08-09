شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: دعاة وأبواق هدم الدول يحملون أوزار الدماء التى تسفك والديار التى تهدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطورة الجماعات التى تنادى بهدم الوطن، قائلاً:"دعاة وأبواق هدم الدول يحملون أوزار الدماء التى تسفك والديار التى تهدم"، كما أكد جمعة فى تصريحات صحفية الأحد، أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية من أدوات بناء الدولة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الحياد فى قضايا الوطن خيانة والمواجهة الشاملة للإرهاب مطلب دينى ووطنى، وأنه لا مجال للجبن أو المراوغة فى مواجهة الإرهاب، مضيفًا: "ووقاحة الجماعات الإرهابية فاقت كل الحدود والتصورات فلا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، مما يؤكد عمالة وخيانة تلك الجماعات لدينها ووطنها وكل القيم الإنسانية النبيلة، ويتطلب الوقوف في وجهها بمنتهى الشجاعة والحسم حتى نخلّص البشرية كلها من شر هذه الجماعات الضالة العميلة الخائنة المستأجرة، الذى يُعد كشفها وتعريتها وكشف عناصرها المجرمة مطلبًا شرعيًا ووطنيًا".

وتابع جمعة:"إن جماعة الإخوان الإرهابية عُرفت عبر تاريخها بالخيانة والعمالة واستحلالها لكل شيء، للكذب و للدماء والمتاجرة بدين الله تعالى، والغاية عند الجماعة الإرهابية تبرر الوسيلة أى وسيلة كانت ولا يستحون من الله ولا من الخلق، والكذب الصريح والافتراء والتلفيق طريقهم الوحيد، إذ لا يملكون غيره، وقد طمس الله على قلوبهم فلم يتعظوا، ولم يراجعوا أنفسهم حتى في آلية احتراف الكذب واعتماده منهجا ثابتا لأبواقهم الإعلامية وكتائبهم الإلكترونية".