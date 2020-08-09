فيديو.. "الغربة مرة" أغنية جديدة لوزارة الهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أداء الفنان الكبير محمد فؤاد والتعليق الصوتي للفنان القدير أحمد فؤاد سليم . Advertisements وجاء فى كلمات الأغنية "الغربة مُره أوي وصعبة و ع البر ليك 100 ألف طريق والبحر غدار مش لعبة وازاي غريق هينجّي غريق" "مفيش صعب طول ما انت وسط أهلك وخليك مؤمن بحلمك ولو هتسافر سافر بأمان .. يا راسم حلم مش محسوب".

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