شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الشيوخ.. إزاى تعرف مكان لجنتك الانتخابية × 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوات وتسهيلات كتير أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل المهام على المواطنين، ليتعرف على مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه فى الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق: ١- عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما. ٢- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151. Advertisements ٣- الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة. وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي 11، 12 أغسطس الجارى، وفي خارج مصر يومي 9 ، 10 أغسطس الجاري وسط تطبيق إجراءات احترازية داخل اللجان تشمل التعقيم والتطهير، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم بالإضافة لارتداء الكمامات الواقية.

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