اليوم وغدًا.. المصريون في الخارج يبدأون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



يبدأ المصريون في الخارج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تعقد على مدار يومي 9 و10 أغسطس الجاري.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين في الخارج عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان سابق لها، إلى أن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق أن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 حتى 31 يوليو الماضي، وهذا يعني أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

وأضاف أن الهيئة ستتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت اليوم الأحد وغدًا الاثنين في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg.

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وبمجرد إتاحة قيام الناخب بالدخول على الموقع عليه اختيار خانة تصويت الخارج وإدخال رقم التسجيل السري الذي سبق أن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع وتظهر الأوراق وتكون جاهزة لطباعتها.

وذكرت الهيئة أنه على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماؤهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي، بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي ينتمي لها الناخب، ثم يصوت الناخب باختيار القائمة ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم، وملء نموذج إقرار التصويت ويوقع عليه من الناخب شخصيًا.

ثم يضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج ثم يضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل، وذلك من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة خلال يومى 9 و10 أغسطس.

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