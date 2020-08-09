وزير الإعلام يشارك في ندوة "الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا" الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يشارك أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، يوم الثلاثاء المقبل، في الندوة التي تنظمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان "الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا.. ما لها وما عليها" وذلك عبر تطبيق (Zoom).

وتبدأ فعاليات الـندوة بجلسة افتتاحية يعقبها جلستان، الأولى عن ممارسات الإعلام التقليدي خلال جائحة كورونا، والثانية عن الإعلام الرقمي وجائحة كورونا.

ويلقي هيكل كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة، كما يتحدث خلالها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، والدكتورة هبة الله السمري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ويشارك في الندوة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم العربي.