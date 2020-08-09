أخبار مصر | في حشد جماهيري غير مسبوق.. مرشحو مجلس الشيوخ بالمنوفية في ضيافة "آل الخشن" بأشمون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر في حشد جماهيري غير مسبوق.. مرشحو مجلس الشيوخ بالمنوفية في ضيافة "آل الخشن" بأشمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- في حشد جماهيري غير مسبوق النائب احمد الخشن يستضيف مرشحي الشيوخ

- أهالي مركز أشمون عن ضيافة "آل الخشن": أمر معهود وما قدم من كرم هو عادتهم

- مرشحو "الشيوخ" بالمنوفية: مركز أشمون ضرب مثلا ولا أروع في الوفاء و"آل الخشن" داعمين للوطن بكل قوة

قدم أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أروع الأمثال في تأييد حزب مستقبل وطن، حيث احتشد المئات من أهالي المركز تلبية لدعوة النائب أحمد الخشن بمنزله، يعلنون تأييدهم لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وحرص محررنا على سؤال أهالي مركز أشمون، عن هذا الأمر والذين أوضحوا بالإجماع على أن بيت "الخشن" معتاد على تقديم الكرم منذ قديم الزمان وما حدث هو المعتاد منهم.

والتف المئات حول النائب أحمد الخشن، موضحين أنهم يقدموا كامل الدعم من اجل مصر للبدء في خطوة ديمقراطية جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ وعلى غرار هذا الدعم غير المسبوق تقدم المرشحأين وهالي المركز بالشكر لـ"آل الخشن" على حسن ضيافتهم ودعمهم الكامل.

Advertisements

من جهته، قال النائب أحمد الخشن، إن حزب مستقبل الوطن في اختياراته كان حريصا على تغليب مصلحة الوطن، بدليل تشكيل قائمة وطنية من 11 حزب دعما للتوافق والعمل على كافة الملفات المهمة لصالح الوطن.

كان "الخشن" قد تبرع بعدد 130 سريرًا و4 أجهزة تنفس صناعي إبان أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما جعله ينال إشادة غير مسبوقة من أهالي دائرته.

ويشغل "الخشن" منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لأحد أكبر مصانع الأسمدة المتخصصة والتي يعمل بها ما يزيد عن 5 آلاف فني وعامل ومهندس.

ويشكل مجلس الشيوخ حسب مشروع القانون من 300 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الوزراء الجمهورية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها، وتقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة علي مستوي الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

وتُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وستقام انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس الجاري.