أخبار مصر | التضامن: إيداع فتيات دار "جنود الرحمن" بمستشفى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر التضامن: إيداع فتيات دار "جنود الرحمن" بمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بزيارة دار "جنود الرحمن" لرعاية الأيتام التابعة لجمعية جنود الرحمن لرعاية الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، والمشهرة برقم ( 4535 ) لسنة 1998 بعد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء ثلاثة فتيات من الدار.

وتوجهت لجنة برئاسة رضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة إلى الدار، برفقة مدير إدارة الرقابة والمتابعة، ومديرة إدارة ٦ أكتوبر، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة ٦ أكتوبر، وقابلت اللجنة السيده عزة المفتي عضو مجلس إدارة الجمعية، وأمينة الصندوق، ومرفت العطار مديرة الدار، وهبه سعيد الأخصائية الاجتماعية بالدار، وقامت اللجنة بمواجهة إدارة الدار بما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من إساءة للفتيات بالدار واختفاء ثلاثة منهن، وأفادت إدارة الدار بأن الفتيات الثلاثه تم إيداعهن بمستشفي للعلاج من بعض المشكلات النفسية، وقدموا ما يفيد دخولهن أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة.

وقرر مدير مديرية التضامن بالجيزة زيارة الفتيات الثلاثة صباح غد للإطمئنان عليهن، واستعلم وكيل الوزارة عن أحوال الفتيات بالدار وسعة الدار والمشاكل والصعوبات التي تواجه النزيلات بالدار من الفتيات.

وتفقد متولي ومرافقيه الدار، ثم اجتمع بالفتيات النزيلات بالدار واستمع إلى مشاكلهن ووعد بحلها في أقرب وقت.

وشددت اللجنة على إدارة الدار والعاملين بحسن معاملة الفتيات، والعمل على حل أي مشكلة تواجههن على أن يتم عقد لقاء مع جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الأسبوع المقبل للتناقش حول المشكلات الموجودة بالدار بما يحقق مصلحة الفتيات.