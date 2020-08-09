أخبار مصر | وزيرة التضامن: تقديم الدعم للمضارين من انهيار عقارين بالمحلة الكبرى والمنصورة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: تقديم الدعم للمضارين من انهيار عقارين بالمحلة الكبرى والمنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من إنهيار عقارين بمدينتي المحلة الكبرى والمنصورة.

وزارت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي، الأسر المتضررة لتقديم العزاء وتنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الإجتماعي وجمعية عبد السلام أبو الفضل بالمحلة والجمعية الشرعية والتي جاءت كما يلي:-

- صرف مبلغ 5000 جنيه لأسرة المتوفى وعددهم أربع أسر.

- صرف مبلغ 3000 جنيه للأسر المتضررة منهم أسرة المنزل المقابل المنهار أجزاء منه وعددهم 9 أسر.

- صرف مبلغ 3000 جنيه لكل أسرة في المنزل المنهار وعددهم 5 أسر.

- صرف مبلغ 2000 جنيه لكل أسرة للمنزل المجاور الذي تم تشميعه لعدد 5 أسر.

- تسليم مساعدات عينية لحوم ومواد غذائية ومفروشات وفوط لجميع الأسر.

- إتاحة العلاج لأي فرد من الأسر المتضررة بالمجان بالمستشفى التابع لجمعية عبد السلام أبو الفضل.

- إتاحة ملابس أطفال وكبار في حالة احتياج أحد من الأسر المتضررة لملابس.

- دفع إيجار شقة لمدة عام وتجهيزها لكل أسرة تحتاج للإيواء وعددهم 8 أسر.

- تسليم شنطة مواد غذائية شهريا لمدة عام لكل أسرة تم إيواءها وعددهم 8 أسر.

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- صرف مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة ومن المقرر صرف:-

1000 عشرة آلاف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة.

- 5000 خمسة آلاف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة

- 250 جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أيام.

وفيما يخص عقار المنصورة إتخذت الوزارة التالي:-

وقع حادث إنهيار بمنزل بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم بمدينة المنصورة مكون من أربعة طوابق يتكون الدور الأول من مخزن شركة مستلزمات طبية والدورين الثاني والثالث سكن طلبة وليس به سكان، أما الرابع يوجد به أسرة منكوبة؛ حيث توفى الابن عمر سعيد مكرم 21 سنة وأصيبت والدته زينب علي عمر 60 عامًا، وإصابة مواطن تصادف مروره أثناء الحادث.

جاءت إجراءات الوزارة بتوجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي كما يلي:-

- صرف 1000 مساعدة عاجلة لحالة المصاب الذي تصادف مروره أثناء الحادث من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وإنشاء مشروع تنمية موارد بواقع 60000 جنيها.

- صرف 5000 جنيه مساعدة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر للمصاب.

- تقرر صرف 10000 جنيه خسائر في ممتلكات الأسرة المتضررة وصرف مبلغ 5000 جنيه لحالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري.

- صرف مساعدة 1000 جنيه للسيدة المصابة من مؤسسة التكافل الإجتماعي.

- صرف 30000 جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر عن حالة الوفاة و500جنيه لحالة الإصابة ليصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة 20 ألف و500 جنيه.