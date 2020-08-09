شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا ب11 مركز ومدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية اليوم السبت صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى 11 مركز ومدينة على مستوي المحافظة وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية ثبات إعداد الإصابة منذ بدأ الجائحة وحتي اليوم عند 8867 حالة.

بينما توقفت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية عند الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2186 وشرق شبرا الخيمة 1184 حالة، وغرب شبرا 1168 حالة إصابة، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 962 حالة إصابة، وقليوب 674 حالة إصابة ومدينة قها 45 وكفر شكر 418 حالة إصابة