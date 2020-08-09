شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين كفر الشيخ» تضبط 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة كفر الشيخ، السبت، حملة على الأسواق التجارية بمدينة مطوبس، والتي أسفرت عن ضبط كميات هائلة من ملح الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وبحسب تقرير الحملة، فأن المضبوطات من ملح الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي وصل إلى 1735 كيلو، وتم ضبطها من مدينة مطوبس، وتم تحرير محضر أمن دولة طوارئ، والتحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة.