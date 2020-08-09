شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها و3 من أبنائهما في انقلاب سيارة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر مصرعها، وأصيب زوجها وثلاثة من ابنائهما، في حادث سير وقع، مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق «الزعفرانه بني سويف» الجديدة، عند منطقة الكيلو 65 إتجاه الزعفرانة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي «العام سابقًا».

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق «الزعفرانه بني سويف» الجديدة، نتج عنه مصرع «سيدة» وإصابة 4 آخرون، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

ونسق فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مع فرع إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارتين نقلت الضحايا إلى مستشفى بني سويف التخصصي «العام سابقًا» وتم اخلاء موقع الحادث بمنطقة الكيلو 65 إتجاه الزعفرانة، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.

وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة سيدة تدعى «نجوى إبراهيم عبدالوهاب» 45 سنة، وأصيب زوجها «عبدالمنعم حمدى عبدالرزاق» 55 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، وابنائهما «سما» 21 سنة، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، و«بسملة» 18 سنة، بكسر بالقدم اليرسى وإشتباه ما بعد الإرتجاج و«آدم» 3 سنوات، بسحاجات وكدمات بالجسم، جميعهم يقيمون الجزيرة المرتفعة، بمدينة بني سويف.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة وإستصدار تصريح الدفن لجثمان المتوافاة عقب بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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