شكرا لقرائتكم خبر عن «بسبب نتيجة الثانوية العامة».. طالب يحاول الانتحار بقرص «حفظ الغلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي، بمركز ملوي جنوب بمحافظة المنيا، على الانتحار متناولًا قرصًا ساما لحفظ الغلال، وتم نقله لمركز السموم بمستشفى المنيا العام، وذلك لعدم حصوله على مجموع كبير في نتيجه الثانوية العامة.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا، بدخول طالب ثانوي لمركز السموم إثر إصابته بحالة إعياء شديدة لتناوله جرعة سموم كبيرة.

تبين من تحريات البحث الجنائي، أن طالب بالصف الثالث الثانوي يدعي «أ. ع» 22 عام، أقدم على الانتحار بتناول قرص لحفظ الغلال سام، وذلك لعدم حصوله على مجموع درجات كبير، وتم نقله لتلقي العلاج بمركز السموم وبسؤال ذويه، أكدوا ما جاء بالتحريات ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.