وكيل تعليم كفرالشيخ تعزي أسرة «متفوق الثانوية»: توفى في حادث تصادم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، السبت، بالعزاء لأسرة خالد احمد مبروك، الطالب الذي حصل على الثانوية العامة علمي بمجموع 99%، والذي توفي في حادث تصادم، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وتابعت «كشك» إجراءات استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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