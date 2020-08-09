شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب كشافات إضاءة جديدة بمقابر حي الزهور ببورسعيد: «تبرع من رجل أعمال» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، رئيس حي الزهور، بإصلاح وإنارة وتركيب كشافات «ليد» لمقابر الحي، بدءًا من باب ١ وحتي باب ٥ الجبانة القديمة، استجابة لشكاوي المواطنين من ضعف الإضاءة الليلية، نظرًا لاضطرار الأهالي إلى دفن ذويهم من ضحايا فيروس كورونا ليلًا، لعدم سماح مستشفيات العزل ببقاء الجثامين حتي الصباح

وتابع السعيد رخا، رئيس حي الزهور، أعمال تركيب الكشافات الجديدة، التي قام بشرائها رجل أعمال، كمساهمة مجتمعية، كما تكفل رجل الأعمال بتركيب كشافات ليد جديدة بجميع أنحاء المقابر القديمة، وكذلك تركيب 4 آلاف متر كابلات كهربائية، حيث تم الانتهاء من تركيب ٦٠% من كشافات الليد بجبانة رقم ١، ويتوالى التركيب تباعًا.