شكرا لقرائتكم خبر عن «من المشرحة».. كتاب لبهاء المري يكشف تفاصيل قضايا ريفية من الثمانينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب (من المشرحة..يوميات وكيل نيابة) للكاتب والروائي الدكتورالمستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفرالشيخ، ويتضمن الكتاب مجموعة قصص تعبر عن أحداث عاشها الكاتب خلال عمله كوكيلًا للنائب العام في الثمانينيات في ريف مصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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