شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم البحيرة»: تلقينا 1490 تظلم من «نتيجة الثانوية» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة،‘ إنه تلقينا 600 تظلمًا من طلاب الثانوية العامة، السبت، من شعب العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية، خلال ثالث أيام تقديم التظلمات لطلاب المرحلة الثانوية العامة للدور الأول لعام 2020، وذلك في مقر لجنة تلقي الطلبات بمدرسة عاشور العبدبمدينة دمنهور.
وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية، السبت، أن إجمالى عدد التظلمات التي تم تلقيها خلال الأيام الثلاثة، منذ أمس الأول الخميس، وصل إلى 1490 تظلمًا، مشيرًا إلى استمرار تلقي طلبات التظلمات حتي نهاية الفترة المحددة من الوزراة والتي تنتهي يوم 20 أغسطس 2020.
وأكد اتخاذ المديرية للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال تقديم طلبات التظلمات، والعمل تسهيل إجراءات تقديم الطلبات للطلاب وأولياء الأمور.
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