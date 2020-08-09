شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لطالب الثانوية العامة الحاصل على 99% بعد وفاته فى حادث بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع المئات من أهالى مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الطالب خالد أحمد مبروك الحاصل على الثانوية العامة بمجموع 99% من مدرسة على عبدالشكور للغات بعد حادث تصادم تعرض له على رافد الطريق الدولى بلطيم كفر الشيخ، قادما من مدينة الرياض متجها إلى مقر إقامته بمدينة كفرالشيخ وكان برفقته 2 من زملائه وتم حجزهما في العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الطالب خالد مبروك رحمه الله كان من الطلاب المتفوقين وتم تكريمه عدة مرات، وكان من المتوقع أن يلتحق بكلية الطب ولكن إرادة الله جعلته عريس هذه الليلة في قبره، داعية الله أن يتغمده برحمته.

وتقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بخالص العزاء لأسرة خالد أحمد مبروك، الطالب الذى حصل على الثانوية العامة على مجموع 99%، والذى توفى فى حادث تصادم، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشى المدير العام للتعليم العام.

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